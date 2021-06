Cathy Barriga se robó los computadores y celulares de la Municipalidad de Maipú

El nuevo jefe comunal denunció que junto a la falta de equipamiento, acusó que el déficit municipal bordea los $40 mil millones de pesos.

Una grave denuncia en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga (UDI) emitió el nuevo jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), al asegurar que en su oficina en el municipio no encontró computadores ni teléfono, lo que complicará aún más el traspaso contable del cargo.

En entrevista con Tele 13 Radio, Vodanovic explicó que durante el acto de cambio de mando, donde no participó la ex edil, “nos abrieron las oficinas por primera vez, no nos encontramos ni con computadores ni teléfonos, así que nos va a tomar un tiempo poder llegar a los distintos documentos”.

“En mi oficina solo estaba la silla y el escritorio, no había nada más. No había computador ni teléfono, al menos en la oficina de la alcaldía no nos encontramos con nada”, insistió Vodanovic.

Sin embargo, el alcalde explicó que su equipo de trabajo aprovechó el lunes para instalarse en Maipú y comenzar a atar algunos cabos sueltos que quedaron de la gestión anterior.

Más allá de la falta de implementos como computadores y teléfonos que denunció Tomás Vodanovic, hay un tema que preocupa aún más al nuevo alcalde: el déficit financiero actual del municipio.

De acuerdo a la autoridad en ejercicio, el déficit se va a conocer con más detalle después de una auditoría externa que está en curso, la cual demoraría “entre 6 y 8 meses”.

Te puede interesar: Alejandro Guillier anunció su fichaje en el partido político de ME-O

Sin embargo, según informaciones preliminares que maneja Vodanovic, hay “un déficit entre $30 y $40 mil millones, además de los $30 mil millones del plan de desarrollo de nuestra sanitaria que no ha sido ejecutado”.

“Hay un tema financiero que tenemos que llegar a estudiar para poder generar una gestión responsable a futuro, es importante establecer que ya se acabó la época del despilfarro y comienza la época de la responsabilidad política para con la comuna de Maipú”, cerró el nuevo jefe comunal.