¡Volvió a su mundo! Cathy Barriga revivió histórica polémica con Pamela Díaz

La ex alcaldesa de Maipú se refirió a su enemiga televisiva en una entrevista publicada recientemente por la Revista Sarah.

Cathy Barriga.

Tras su polémica y vergonzosa salida de la alcaldía de Maipú, la ex jefa comunal, Cathy Barriga, decidió regresar a sus viejos tiempos y abordó nuevamente su histórica polémica con Pamela Díaz.

Para referirnos a este tema hay que regresar a sus polémicas discusiones en el reality show "La Granja VIP”, el cual fue emitido por Canal 13 en 2005 y que llamó la atención por ser el primer encierro televisivo con participantes famosos.

Todo partió en una conversación con la revista Sarah, donde la controvertida política recordó su rencilla con "La fiera". Todo esto al repasar su trayectoria en la pantalla chica.

"Cuando yo entré a ese reality me conocieron como persona…Ellos creían que no sabía nada de cocinar y yo le cocinaba a todas esas personas todos los días, con las cosas que daba la tierra. Ganaba las competencias, los concursos culturales, y esos son recuerdos bonitos, porque estaba pasando por momentos muy complicados", afirmó.

La ex jefa comunal reconoció que "yo entré a ese reality porque lo necesitaba. De hecho, en mi cama hacía la rayita de cada día que pasaba, como en la cárcel porque me pagaban por semana de permanencia en el reality". Incluso, aprovechó de contar el dinero que le pagaban por estar en el programa.

"En la vida casi siempre se premia al malo, al que genera problemas; y el bueno queda como tonto. Al pillo, al que hace un puntapié, lo ensalzan y lo premian. Había personajes que están hasta hoy en televisión que les pagaban 17 millones por semana; a mí me pagaban un millón y medio", dijo la también psicóloga, sin mencionar directamente a Díaz, quien era la mejor pagada de ese espacio televisivo.

La ex chica Mekano aseguró que "hay varios personajes de la TV que se fortalecen económicamente así. Y ojo con el mensaje que eso entrega porque al que pelea, al que hace ruido negativamente le va bien, y al que construye se le percibe como fome. Lo mismo pasa con los niños en el colegio, a veces al que es medio malandra le va bien, y el que se porta bien no recibe ningún refuerzo positivo, ¿cómo le explicas eso a tu hijo, por ejemplo? Finalmente, al descalificador siempre le va bien en TV y es un mensaje que estamos entregando hace muchos años".

La ex autoridad comunal reveló que nunca ha querido participar en espacios de farándula. Esto aunque ha recibido ofertas para hacerlo. "Yo jamás acepté trabajar en farándula, me ofrecieron ser "opinóloga", y lo rechacé siempre. Hasta el día de hoy me niego a hablar de otras personas públicamente si no las conozco, no me interesa hablar mal de nadie", desclasificó.

Sobre sus conflictos con "La Fiera", aseguró que "eran reales. Jamás me he prestado para un show televisivo. Todo lo que he pasado en TV lo he vivido. De hecho, volviendo a Mekano, yo nunca di besos en pantalla, era un conflicto para mí porque no lo hacía, y en el programa había mucho juego y besos", cerró la ex "Robotina".