Cathy Barriga respondió enojada tras ser acusada de tener 20 mil test rápidos vencidos en Maipú

La ex jefa municipal catalogó la denunciada realizada por un concejal como "impresentable" y "vergonzosa".

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respondió furiosa a las acusaciones del concejal Bladymir Muñoz (RD), quien denunció haber encontrado más de 20 mil test rápidos contra el COVID-19 vencidos.

“Parece chiste, pero una vez más estoy en una bodega con cerca de 20 mil test rápidos VENCIDOS!! desde octubre. Comprados con fondos COVID del Ministerio del Interior”, escribió el presidente de la Comisión de Educación de Maipú en su cuenta de Twitter.

Al respecto, la ex jefa municipal catalogó esto como “impresentable y ya es vergonzoso. Tengo que estar aclarando las mentiras por cosas que publican de la administración nueva, porque no es gestión, no he visto la gestión”.

A través de una serie de videos subidos a su cuenta de Instagram, Barriga afirmó que “todos los vecinos vieron el despliegue y el reconocimiento, porque fuimos líderes en trazabilidad, testeos y vacunación desde el primer día. Estos no fueron comprados con recursos municipales, fue una donación que hizo el subsecretario (Arturo Zuñiga) y que fue súper bien recibida el día 14 de septiembre. Fueron 60 mil”.

“Estos test que se entregaron el 14 de septiembre vencían en un mes, entonces en tiempo récord (ocupamos) 40 mil de 60 mil. Entonces, a esto responde lo que este señor le busca respuesta”, explicó.

Posteriormente, aseguró estar “asqueada” y apuntó a que Muñoz ocupa un “lenguaje que está tan lleno de odio y de destrucción. Acabo de escuchar en las noticias que hablaban de un municipio quebrado”.

“No sé si sentirán que no tienen las capacidades de desarrollar cosas o se están poniendo el parche antes de la herida o quieren hacer daño gratuito. Recuerdo que cuando asumí llegué con toda la energía y habiendo asumido en un escenario bastante complicado, nunca le di problema a los vecinos, siempre me las arreglé para que ellos tuvieran todo”, agregó.

Finalmente, criticó que “hay gente que se queja por todo. Una cosa es quejarse y otra cosa es inventar. Entonces, encuentro rarísimo que gente joven, que se supone que viene con energía, hable de esa manera”.

Sin embargo, el tema no llegaría hasta ahí, ya que una vez difundidos los videos, el diputado del Frente Amplio por el distrito, Pablo Vidal, indicó que la ex edil “abandonó a la comunidad” y respaldó la denuncia hecha por el concejal Muñoz.

“Yo prefiero ver a los concejales fiscalizando que haber visto 4 años a una alcaldesa bailando, haciendo tiktoks, comprando peluches, despilfarrando recursos públicos y abandonando a su comunidad”, escribió en su cuenta de Twitter.