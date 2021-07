Cathy Barriga encontró a un insólito culpable de su derrota en Maipú

La ex jefa comunal reclamó que durante su tiempo en el municipio ganó muchas batallas, pero finalmente perdió la guerra por una campaña de desprestigio en su contra.

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dejó la escoba tras sus últimas declaraciones a la revista Sarah, donde acusó que tras aparecer en la encuesta Plaza Pública de Cadem en febrero del 2019, con un 53% de aprobación, se inició una campaña de desprestigio en su contra que la llevó a perder la elección comunal.

Al respecto, la licenciada en Psicología, aseguró que “desde que yo empecé a aparecer en la Cadem, empezó el ataque duro“.

Te puede interesar: Joaquín Lavín entregó sus motivos para realizarse un test de drogas

“Cuando me empiezan a nombrar la mujer más creíble de la política chilena, desde ahí comienza el ataque más frontal y más fuerte contra mí. Fue un momento difícil, pero también me sentía súper orgullosa. Y ese orgullo venía del no tener historia política, y se habló mucho de mi marido o mi familia”, recordó la ex alcaldesa.

La ex edil incluso acusó que el candidato a La Moneda en 2017, Alejandro Guillier (PRO), se refirió de forma machista a su buen desempeño en la encuesta Cadem.

“Se me restaba el mérito, se decía que era un títere del suegro, y era muy descalificador, muy denostante (…) le preguntaron a (Alejandro) Guillier qué opinaba sobre mi porcentaje en la Cadem, y él respondió refiriéndose muy mal a mí, tratándome de ‘esa pilucha’, y eso tiene que ver con que soy mujer”, insistió Barriga.

Te puede interesar: Camila Vallejo tildó de "ofensiva" la franja de Ignacio Briones

A lo largo de la entrevista, la también ex consejera regional profundizó en los hechos que la llevaron a perder el municipio, como el reportaje emitido por Mucho Gusto de Mega, donde se le acusó de irregularidades al interior del municipio de Maipú y de tener un millonario déficit financiero.

Según argumentó, “desde la crisis social el escenario cambió. Además, el mismo día convivieron una elección histórica como la de constituyentes, con la de alcalde y concejales”.

“A eso se suma un ataque constante a nivel local de los candidatos que aspiraban a la alcaldía, que fue súper sucio, porque se basó en la denostación, el ataque. Ese reportaje creo que gatilla una repercusión muy fuerte en medios de comunicación y redes sociales. A mí me trataron de lo peor”, continuó.

Del su controvertida polémica con Mega, recordó que cuando prendía la televisión o revisaba las redes sociales, siempre se encontró con “una descalificación tan fuerte”, que le habría significado “un daño enorme” en lo personal y familiar.

“Yo creo que en estos cinco años -en política- gané todas las batallas, y fueron años de batalla constante, pero lo raro es que finalmente perdí la guerra. Pero lo que me daña no es haber perdido una elección, sino la forma en que esto sucede”, cerró la ex alcaldesa.