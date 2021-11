Carolina Goic alzó la voz tras su rechazo al cuarto retiro de las AFP en el Senado

La parlamentaria de la DC abordó si su voto pueda tener repercusiones políticas: “No creo que mi voto sepulte la candidatura de Yasna Provoste”.

La senadora de la DC, Carolina Goic, negó que su voto en contra de la idea de legislar el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales afecte a la candidata presidencial de su partido, Yasna Provoste.

La legisladora por la región de Magallanes, quien dio el voto clave para que la iniciativa fuera enviada a una comisión mixta, calificó de “trampa” la “presidencialización” de la iniciativa, que podría ser despachada después de las elecciones del 21 de noviembre.

La parlamentaria señaló además que su rechazo al cuarto retiro no solo le trajo las críticas de sus pares de la oposición, sino que también amenazas.

“He recibido amenazas. No tengo ningún problema en enfrentar la crítica, hasta los insultos, uno entiende que está expuesta públicamente. Lo que no voy a aceptar son las amenazas y cada una de ellas las hemos denunciado ante la PDI“, expresó la legisladora a Teletrece Noche.

Sobre la carrera presidencial, la senadora manifestó que “yo defiendo a mi candidata. En un escenario muy polarizado, Yasna Provoste es quien genera mayor certeza respecto a gobernabilidad, yo espero verla en la papeleta para la segunda vuelta”.

Consultada por el impacto que tendría el rechazo del cuarto retiro sobre la postulante de la centroizquierda, la senadora aseguró que “no creo que mi voto sepulte la candidatura de Yasna Provoste”.