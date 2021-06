Carmen Frei apabulló la candidatura presidencial de Daniel Jadue

La presidenta de la Democracia Cristiana señaló que "a nuestro país le ha faltado mucho una enseñanza cívica de lo que sucedió”.

La presidenta de la DC, Carmen Frei, criticó la candidatura presidencial de Daniel Jadue (PC), apelando a recuerdos de hechos pasados en la historia de Chile.

La hermana del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle declaró a La Tercera, que el candidato del Partido Comunista “representa una línea muy extrema y hay gente que muchas veces no conoce la historia o no recuerda lo que pasó o se queda con simples eslóganes. A nuestro país le ha faltado mucho una enseñanza cívica de lo que sucedió”.

“Está tratando de llevarnos al camino de los buenos y los malos”, añadió Carmen Frei, en relación a los comentarios.

Además, la timonel de la falange no cree que, pese a lo que indiquen las encuestas, la segunda vuelta presidencial sea entre Joaquín Lavín (Chile Vamos) y Daniel Jadue.

“No vamos a llegar a ese escenario hipotético en que los chilenos estén en esa disyuntiva de votar por dos extremos que no le acomodan al país”, vaticinó.

“Las elecciones del domingo pasado nos demostraron otra cosa. Creo que al candidato de la izquierda le va a pasar la cuenta el haber intentado polarizar al país. Creo que esa fue una muy mala estrategia de ellos y por eso es que tengo mucha confianza en lo que viene”, cerró.