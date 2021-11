Carabineros allanó con escándalo la sede del partido Comunes por fraude de subvenciones

El fiscal Héctor Barros llegó a a la casa de la ex candidata a la Gobernación Metropolitana, Karina Oliva, para luego trasladarse junto al GOPE y personal de Labocar a la sede del partido.

La Unidad de Lavado de Activos de Carabineros con apoyo de otras unidades policiales, realizó un allanamiento a la sede del partido Comunes en Santiago Centro, en el marco de la investigación de la Fiscalía Sur por el caso de Karina Oliva.

El hecho se registró a las 20:30 del pasado viernes, cuando personal del GOPE llegó portando armas y botando la reja al ingreso de la sede del partido político, para realizar el allanamiento mandatado por Fiscalía.

El fiscal de Alta Complejidad, Milibor Bugueño, comentó que en un principio se solicitó al partido realizar un registro voluntario, pero que este fue negado, por lo que se pidió una autorización judicial para ingresar a la sede.

“Se han realizada distintas diligencias, dentro de esas diligencia, se intentó voluntariamente solicitar la autorización para realizar registro en distintos lugares, como no se logró se pidió autorización judicial respectiva, y se están realizando las distintas diligencias durante el día”, afirmó el fiscal.

La diligencia se dio luego que el Ministerio Público y Carabineros no pudiera ingresar al domicilio particular de Oliva, debido a que la candidata a senadora no se encontraba en el lugar, por lo que decidieron dirigirse a la sede del partido.

Sin embargo, el Ministerio Público indicó que se desarrollarán más diligencias durante las próximas horas.

Recordemos que la Fiscalía investiga a la candidata al Senado por el presunto delito de fraude de subvenciones en la declaración de gastos de su campaña electoral para gobernadora metropolitana, tras ser acusada de abultar los pagos para asesores de su partido como gastos electorales.

Desde Comunes reaccionaron sorprendidos al actuar del Ministerio Público y de Carabineros, asegurando que no se había visto este nivel de violencia ante hechos similares.

“Condenamos las medidas desproporcionadas e injustificadas que tomó Fiscalía y Carabineros de Chile. Y hacemos notar que a días de las elecciones nos parecen un acto que falta al debido proceso y más grave aún se constituye como una ofensiva de intervencionismo electoral”, señaló la directiva del Partido en un comunicado de 5 puntos.

En el documento, sostienen que como colectividad han colaborado en todo momento con aclarar lo sucedido, recordando que tras conocerse el abultado pago que realizó Oliva a sus asesores -militantes de Comunes- con la subvención del Servel por la campaña para gobernadora regional metropolitana.