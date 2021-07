Cantante nacional culpó a Don Francisco por intento de suicidio

La artista nacional aseguró que debido a los malos tratos recibidos intentó quitarse la vida.

Palmenia Pizarro.

La querida cantante nacional Palmenia Pizarro fue la nueva invitada del programa “Sin Parche”, instancia que aprovechó para realizar un repaso por su carrera musical y entregó detalles de polémicas del pasado, entre ellas un conflicto que tuvo con Don Francisco.

Todo ocurrió cuando el animador Santiago Pavlovic le preguntó sobre el mal rato que vivió en los 80’ cuando, luego de un pequeño accidente en uno de sus shows fue tildada como “yeta”, por su mala suerte.

“Todos los artistas se alejaron de mí, dejaron de hablarme, de acercarse a mí”, reveló, señalando que Mario Kreutzberger se aprovechó de ese momento para sacarle en cara su periodo de “mala suerte”, causándole daño.

Don Francisco

Te puede interesar: Nelson Mauri fue sorprendido sirviendo tragos con su trasero en bar de Miami

“Se agarró de eso, porque él es muy supersticioso. Esas personas sí que hacen daño, además porque él hacía gestos y como era él, un hombre que estaba haciendo cosas muy importantes en Chile, todos los artistas querían estar con él y para eso había que dejar de lado a Palmenia. Me hicieron el vacío”, confesó, detallando que recibió bromas y malos tratos del animador.

Te puede interesar: Pastor Soto anunció grave profecía tras anuncio de matrimonio igualitario

“Fue el que más me lastimó, lo hizo siempre. No me pidió nunca disculpas, no se ha acercado nunca a mí y no me ha invitado a la Teletón, pero ya no quiero que lo haga, ya pasó. Dios lo perdone no más”, mencionó, revelando que tras ese periodo incluso estuvo internada seis meses en una clínica tras intentar quitarse la vida.

“Me quise morir con todo lo que me habían hecho. Yo me quería morir, esa es mi historia verdadera, la verdad de mi vida, que no la quería contar de nuevo porque me hace daño”, finalizó.