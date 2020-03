Camila Vallejo reveló oscuro episodio en su vida

La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, contó que su hermana mayor la salvó de la situación vivida con un familiar.

Una dura confesión realizó la diputada del PC, Camila Vallejo, al revelar que sufrió la triste experiencia de ser abusada sexualmente cuando era niña y contó cómo su hermana mayor la salvó de la traumática situación. Todo ocurrió cuando solo tenía 8 años por un "amigo" de la familia.

"Él se acercó a mí, empezó a tocarme; me di cuenta de que eso no estaba bien y escapé. Llegué corriendo donde mi hermana mayor. Éramos chicas, yo tenía 8 y ella 9 años", contó la parlamentaria en una entrevista a La Segunda.

"Mi hermana quiso protegerme y en un acto de valentía lo denunció a mis papás. Ahí se cortó la relación que tenían con él. Luego nos enteramos de que había otros casos aún más graves. Eso nos marcó como familia y a mí en lo personal. Fue un episodio muy doloroso", agregó.

La ex dirigente estudiantil es madre de Adela y reveló cómo esa experiencia de abuso ha marcado su maternidad y cómo evita que su historia se repita.

"Estoy siempre alerta, muy atenta a las señales: si lo pasó mal en el colegio, si no quiere ir a la guardería después de clases. Tenemos una muy buena comunicación, de mucha confianza, entonces me puede contar todo", relató.

"No quiero sentirme negligente y después decir: esto no lo vi, por qué no me di cuenta. No quiero que la Adela pase lo mismo que yo viví. Aunque tampoco pretendo traspasarle inseguridades o miedos", explicó la parlamentaria, quien dejó una reflexión sobre la infancia actual.

"En los jardines infantiles los niños son los pesados; molestan a las niñitas porque juegan a las muñecas. Son agresivos. Aún se fomenta el modelo de que ellos son los poderosos y ellas las débiles", cerró.