Camila Vallejo reveló las verdaderas razones para no repostular al Congreso

"He tenido errores comunicacionales que me han costado mucho superar", fue parte de lo que afirmó la diputada del Partido Comunista.

Camila Vallejo.

La diputada Camila Vallejo (PC) dio una extensa entrevista a CHV Noticias, donde explicó sus motivos para no respostular al Congreso Nacional.

La parlamentaria resaltó la importancia del recambio en la Cámara, asegurando que para ella es importante “pasar la posta” a alguien en quien confía, en quien cree que puede seguir realizando un trabajo en base a lo que junto a su equipo ha estado haciendo durante ocho años.

Una de las razones más importantes fue por su hija de 7 años. La edad de la conciencia, afirmó, agregando que la pequeña interpela casi políticamente su ausencia. Admite que aunque intenta aprovechar al máximo el poco tiempo que tiene con ella, es inevitable que sea consumido por su labor parlamentaria.

“Me dice ‘mamá, yo entiendo que hay mucha gente que te necesita por tu trabajo, pero yo también te necesito’. Cuando tu hija te empieza a decir esas cosas, uno entiende que tiene que empezar a escucharla”, aseguró.

“No he parado y creo que en el Congreso, ya con ocho años de tarea legislativa, mi desarrollo, mis capacidades, mi entrega, llegaron a un punto de culminación. Creo que cierra un ciclo y que para mi desarrollo personal, profesional y político también es necesario abrirme a otros espacios, es bueno sentir que puedo hacer otras cosas”, agregó.

Al ser consultada por su paso por el Congreso, la militante comunista aseguró que tras dos periodos parlamentarios, define este recorrido en cinco palabras: Aprendizaje, desarrollo, crecimiento, decepción y frustración.

“Fue un espacio de aplicar todo lo que había aprendido en el movimiento estudiantil, pero también es una prueba de fuego. El Congreso pone a prueba tu sistema nervioso, tu capacidad de mantener el equilibro ante la presión y el estrés, tu capacidad de poder convencer a otros que no piensan como tú”, analizó.

Declara, también, que en el Parlamento se ve el oportunismo y el aprovechamiento, “lo peor de la política”, y que la decepción aparece junto a las malas prácticas políticas. A raíz de eso, sintió la necesidad de salir de esos espacios. “Ya es suficiente para uno convivir con prácticas que no comparte”, sostuvo.

Autocrítica de Camila Vallejo

La legisladora realiza una mirada retrospectiva y asegura que se hace muchas autocríticas, entre ellas, su forma de comunicar al resto.

“En la política son muy importantes, a veces, las cuñas, como uno expresa las ideas, y he tenido errores comunicacionales que me han costado mucho superar. Por ejemplo, cuando se empujó una reducción de la dieta parlamentaria. Yo he sido siempre promotora de aquello, pero en mi análisis político, creer que eso iba a permitir superar o enfrentar las desigualdades estructurales en Chile era un error y lo dije así y se entendió como que no estaba de acuerdo con eso”, detalló.

Además, señaló que "debí haber denunciado más abiertamente a quiénes dentro de la Nueva Mayoría estaban atornillando para el otro lado. Algunos parlamentarios boicoteaban las reformas y me arrepiento de no haber denunciado públicamente eso".

Dentro de los nombres que habría denunciado destacan "Ignacio Walker (DC). Creo que debimos habernos puesto más duros con el ex ministro Eyzaguirre (PPD), con Valdés (PPD). A Burgos (ex DC) siempre lo denuncié. Creo que Burgos le hizo muy mal al gobierno de la Nueva Mayoría, porque vino a instalar una agenda represiva brutal. Debimos haber golpeado más la mesa para denunciar eso y que se entendiera el boicot interno que había", cerró.