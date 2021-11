Camila Vallejo criticó la extensión del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur

La diputada mostró su rechazo a la medida implementada por el gobierno, que finalmente fue aprobada por la Cámara Baja.

Camila Vallejo.

La Cámara de Diputadas y Diputados votó este martes la extensión del Estado de Emergencia en la macrozona sur, situación que se ha vuelto polémica luego de los hechos ocurridos en Cañete.

En ese sentido, parlamentarios de la oposición señalaron anticipadamente que rechazan la medida, argumentando que se está militarizando la zona.

En su intervención, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, se preguntó “¿dónde está la inteligencia? Porque me parece extraño el grupo que ha aparecido en las redes en momentos claves de la política chilena”, haciendo referencia a los videos de grupos armados que se han viralizado en redes sociales.

“Algunos parlamentarios dicen que saben quiénes son. Yo no sé quiénes son y me parece curioso el discurso que instala en el momento en que aparece. Son personas que están armadas, ¿y el control de las armas? O renunciaron a la inteligencia o no la tienen porque acuden a la política de guerra”, agregó.

Posteriormente, la legisladora señaló que este tipo de medidas tiene como consecuencia “el derramamiento de sangre. No hay paz. Cuando se instala la guerra hay muerte, hay violencia. Entonces, aprobar la extensión del Estado de Excepción no es estar a favor de la paz, es permitir la guerra y el derramamiento de sangre”.

“Nosotros exigimos desde acá del Congreso, como lo hemos hecho con la incorporación de los Pueblos Originarios, diálogo”, sentenció.