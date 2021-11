Camila Vallejo abordó la denuncia de acoso contra Gabriel Boric

La legisladora del PC llamó a todos los hombres, especialmente a los presidenciables, a revisar sus conductas y micromachismos.

La diputada Camila Vallejo (PC) afirmó que el candidato presidencial del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), Gabriel Boric, ha enfrentado “de forma responsable” la denuncia por acoso que se publicó hace algunos días en plena campaña por llegar a La Moneda.

La legisladora abordó la acusación publicada por el medio El Líbero, que reflotó algunos tuits sobre una situación que habría ocurrido en 2012, cuando el diputado era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. El tema incluso fue abordado en el debate presidencial de Anatel, donde el legislador reiteró su inocencia.

En declaraciones a T13 Radio, la congresista comunista admitió que se trataba de un asunto “delicado”, pero valoró la disposición que ha mostrado Boric de ser investigado y sometido a los protocolos con perspectiva feminista.

“Aquí en materia política como se resuelve esto es parte de la responsabilidad del partido con sus protocolos feministas que han ido construyendo las compañeras y eso es lo que se está haciendo”, explicó.

La parlamentaria llamó a todos los hombres, en especial a los presidenciables a “revisar sus conductas, sus micromachismos”, agregando que “en eso me parece que es destacable el comportamiento que ha tenido Gabriel, respetando las recomendaciones y los protocolos que hemos ido construyendo las mujeres en este corto plazo”.

“Nosotros no nos podemos pronunciar respecto de lo que dice la víctima. Ella hace una denuncia pública y se está sometiendo a procedimiento bajo un protocolo y eso es lo que se respeta y Gabriel también respeta eso”, señaló la diputada, quien recordó que la denuncia no está en una sede penal-judicial.

La legisladora fue consultada directamente sobre si creía o no en lo planteado por la acusadora, respondiendo que “yo no pongo en duda aquí ninguna situación, eso es lo que corresponde”, añadiendo que “no podemos poner en duda eso y al final aquí hay un protocolo de procedimiento y eso es en base a lo que se tiene que trabajar“.