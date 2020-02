Camila Flores pide cancelar el Plebiscito de abril tras lo sucedido en Viña 2020

La diputada de tendencia pinochetista, Camila Flores, se aprovechó de los que sucedió en Viña del Mar para tratar de impedir el Plebiscito por una Nueva Constitución.

Un intenso troleo recibió Camila Flores luego de sacar provecho político por los desmanes sucedidos en la primera jornada del Festival de Viña del Mar y pedir que se cancele el Plebiscito de abril que busca una Nueva Constitución.

La diputada de tendencia ultra pinochetista usó sus redes sociales para golpear la mesa por los incidentes frente al Hotel O’Higgins, pero su petición no fue tomada muy en serio.

“Así esta el hotel Ohiggins ahora Esto es terrorismo y está fuera de control El plebiscito en estas circunstancias no es viable, no hay garantías, no hay libertad ni menos estado de derecho (sic)”, indicó en su cuenta de Twitter.

Las respuestas, obviamente no se dejaron esperar, pues todos le recordaron las circunstancias en que fue redactada la actual Constitución, en plena Dictadura cívico-militar, con torturas y desapariciones.

"Y para 1980 que condiciones habían??? El orden público depende del gobierno, que en este caso es de derecha, háganse cargo!!!”, le respondió una twittera, mientras que otra le mostró una foto del bombardeo de Pinochet a La Moneda.

