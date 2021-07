Camila Flores confesó que le revisaba el celular a su pareja en CHV

La diputada de RN participó en la nueva edición del programa Podemos Hablar de Chilevisión.

La diputada de RN, Camila Flores, fue una de las protagonistas de la nueva emisión del programa "Podemos Hablar" de CHV, donde compartió junto a María Luisa Godoy, Perla Ilich, Angélica Castro y Daniela Aránguiz.

En el programa, la parlamentaria compartió anécdotas hasta ahora desconocidas, como la ocurrida en la sección “Punto de Encuentro”, donde se le consultó a las invitadas si alguna le había revisado el teléfono a su pareja.

La parlamentaria fue una de las que se puso de pie, confirmando en Podemos Hablar lo ocurrido, pero reconociendo que hasta el día de hoy se arrepiente.

“Yo sí lo he hecho y sé que está mal y me arrepiento. Y me arrepiento de verdad, pero es como de la inmadurez”, explicó.

A raíz de eso, explicó que con su esposo comenzaron una relación cuando eran muy jóvenes. “Yo era muy chica, tenía 23 años cuando nosotros partimos pololeando, llevamos 11 años juntos”, señaló.

Agregó que en ese entonces, “uno es súper pendeja, entonces típico estas cosas de la desconfianza, de mirar el teléfono. ‘¿Quién te está llamando?'”.

“Yo me arrepiento de haberlo hecho, porque tú te quedas con esa cuestión media psicópata… Uno anda mal, uno queda mal”, cerró la diputada en CHV.