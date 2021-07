Bellolio aseguró que candidatura de Provoste es “incompatible” con la presidencia del Senado

El vocero de Gobierno señaló que para la legisladora sería complejo cumplir con ambos roles en simultáneo, aunque precisó que no existe ninguna barrera jurídica para aquello.

Jaime Bellolio.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, planteó que la eventual candidatura presidencial de Yasna Provoste (DC) podría ser “incompatible” con su rol como presidenta del Senado, especialmente por los tiempos y dedicación que requieren ambas actividades.

En una entrevista a radio Universo, el ministro Secretario General de Gobierno analizó la situación de la legisladora, que durante este viernes daría a conocer su postulación a La Moneda tras las primarias desarrolladas el domingo, que dieron por ganadores a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Vamos).

Te puede interesar: ¡Lunático! Checho Hirane se atribuyó la derrota de Daniel Jadue en las primarias

“Quisiera ser bien respetuoso de la figura de la senadora, yo tengo una relación larga con ella, fuimos juntos miembros de la comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Me parece que si ella decide ser candidata a presidenta, puede ser incompatible con las labores de la presidencia (del Senado) por la cantidad de tiempo que requiera. Pero eso es algo que por supuesto tiene que ver ella, y en eso no pretendo ni darle consejo ni inmiscuirme en esa decisión”, opinó el ministro.

El ministro agregó que el trabajo de Provoste en el Senado “es de muchas horas, requiere de un trabajo muy permanente”, añadiendo que “a mí me parece que sería complejo hacer las dos cosas en simultáneo, una campaña con la dedicación que requiere y el ser presidenta del Senado, pero como digo no me siento en la capacidad de darle ni consejo ni inmiscuirme en su decisión”.

De todos modos, la autoridad expresó que la demócrata cristiana no tendría ninguna barrera jurídica para ser abanderada y presidenta del Senado al mismo tiempo, señalando que la “incompatibilidad” solo pasaría por temas de tiempo.