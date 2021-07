Beatriz Sánchez salió a defender el trabajo de Elisa Loncon en la CC

"Sabemos que hay gente, y meto al Gobierno, que no tenía ningún interés en este proceso", remarcó la ex candidata presidencial del Frente Amplio.

La constituyente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se refirió a la labor de la presidenta del hemiciclo, Elisa Loncon, luego de que hiciera un llamado a “no permitir que marquen la convención negativamente”.

En entrevista con el matinal Contigo En La Mañana de CHV, la ex candidata presidencial afirmó que “creo que ha hecho una pega increíble. Todos los días que tenemos sesión, ella la abre instalando un tema”.

“Ha sido muy bonita su forma de instalar un tema y de dar un mensaje. Ayer partió diciendo que cuidáramos la convención. Y no se trata de que nos tiren buena onda, sino del concepto de lo que aquí se está haciendo y de esta vía democrática, de lo que significa”, agregó.

Anteriormente, la propia presidenta de la CC señaló que ella “no hizo gastos absurdos” ante los cuestionamientos del funcionamiento de la instancia.

Ante esto, Sánchez aseguró que los representantes de Chile Vamos “han tratado de instalar un relato para afuera. Lo he visto por redes sociales, por entrevistas y lo han dicho por adentro de que no estamos trabajando suficiente, de que nos apuremos en el trabajo o de que estamos gastando horas en discusiones inútiles. Eso es injusto para la convención”.

“Aquí sabemos que hay gente, y meto al Gobierno, que no tenía ningún interés en este proceso, que no le puso fichas a este proceso, que se sacó igual por fuerza de la gente, que votó en un 90 u 80% para que esto se hiciera”, añadió.

Finalmente, la representante del distrito 12 comentó que la líder de la CC “da una señal de humanidad que a mí me emociona, porque lo que aquí se hace no es un tema en frío, no es un tema así como de leyes o de pensar en abstracto”.

“Aquí se está trabajando para cambiar situaciones que son humanas de lo que pasa en las familias en Chile. Creo que la presidenta ha dado un ejemplo tremendo de lo que se pretende hacer”, finalizó.