Autoridades europeas publicaron carta apoyando a Gabriel Boric en el balotaje

Las figuras del Viejo Continente llamaron a "apoyar sin fisuras" al abanderado de Apruebo Dignidad "ante el peligro real de una involución en Chile".

Gabriel Boric.

Un grupo de distintas personalidades europeas emitieron un manifiesto con el que buscan respaldar la candidatura del representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara al balotaje presidencial de este próximo domingo 19 de noviembre.

El documento publicado por José Antonio Sanahuja, director de Red Carolina y catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, establece en primer lugar el “respeto y admiración” a las movilizaciones que se observaron en el país durante el estallido social, “exigiendo mayor justicia e inclusión y una superación definitiva del legado de la dictadura pinochetista”.

Los firmantes aseguraron que “apoyaremos todos los esfuerzos de la Convención Constitucional orientados a dar a luz una nueva Constitución para toda la ciudadanía de Chile, sin exclusiones de ningún tipo”.

Por otro lado, realizaron un paralelo respecto de la situación nacional como aquella que se vislumbra en Europa, donde “los derechos y las libertades se encuentran seriamente amenazados por el resurgimiento de unos líderes y movimientos de ultraderecha con tentaciones autoritarias”, ejemplificando esto con la llegada al poder de mandatarios como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y el fujimorismo en Perú.

Un suceso político que, según estipulan, “normaliza lo peor”, como “las desigualdades económicas, sociales y territoriales; el abuso de poder y de la fuerza; la violencia contra la mujer y la diversidad sexual; la impunidad frente a la violación de derechos; o la criminalización de los inmigrantes”, acompañado además de “posturas negacionistas respecto al cambio climático, el rechazo a la vacunación para combatir la pandemia, y un ataque frontal al multilateralismo”.

A raíz de esto, sostienen que en las elecciones de este 19 de diciembre está en juego “la posibilidad de avanzar hacia un verdadero Estado social y democrático de derecho”, y “ante el peligro real de una involución en Chile, no podemos ser, ni somos, indiferentes o neutrales”, añaden en el texto.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad democrática internacional a “apoyar sin fisuras” la candidatura de Gabriel Boric, ya que “es la única opción que puede hacer avanzar al país por el camino de un crecimiento sostenible y de acuerdo con los valores del humanismo, la democracia y los derechos humanos”.

El documento está firmado por más de 80 figuras políticas u autoridades internacionales, incluyendo periodistas e integrantes del Parlamento Europeo, tales como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno de España; Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea; Enrique Barón, ex presidente del Parlamento Europeo; Anne Hidalgo, alcaldesa de París y Pau Mari-Klose, alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, entre otros.