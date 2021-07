Asesor económico de Daniel Jadue pidió "no llorar" por advertencia contra las Pymes

Según expresó el economista Ramón López, el cierre de empresas es un proceso normal que ocurre todos los días en nuestro país.

Asesor económico de Daniel Jadue.

El asesor económico del candidato Daniel Jadue (PC), Ramón López, abordó la propuesta que hizo pública el abanderado presidencial, quien busca aumentar el sueldo mínimo a $567 mil al término de su mandato y cerrar aquellas pequeñas y medianas empresas (pymes) que no puedan alcanzar la meta.

De acuerdo al economista y académico de la Universidad de Chile, de llegar el candidato del PC al Gobierno, “vamos a tratar de tener un segmento de esa inversión dirigida a las pymes, cosa de modernizar a aquellas que se pueden modernizar, hay otras que no van a poder”.

“Está ocurriendo todos los días, todos los días desaparecen pymes, todos los días aparecen nuevas pymes, es un problema muy dinámico”, agregó López en entrevista con la radio Infinita.

El asesor económico luego continuó con sus dichos y dijo que “no vengamos a llorar porque van a desaparecer algunas pymes, siempre va a ocurrir eso”.

Anteriormente, el actual alcalde de Recoleta afirmó que “hay que decir algo sumamente duro, pero real. Las empresas que no son exitosas, que no son capaces de pagar buenos sueldos, que no son capaces de contribuir al Estado sencillamente no pueden existir”.

Más tarde, el jefe comunal aclaró su propuesta y dijo que quiere asegurar “beneficios tributarios, como tasa cero y subsidios”, para que las pequeñas y medianas empresas “puedan absorber en una primera instancia, el incremento que además es escalonado”.