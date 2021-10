¿Artés? Nano Calderón anunció por quién votará en las próximas elecciones

El hijo de Raquel Argandoña aseguró que no se explica cómo alguien votaría por el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Nano Calderón.

El hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, utilizó su cuenta personal de Instagram para revelar cuál será su opción para las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

El joven de 24 años se sometió a las preguntas de sus seguidores y uno de ellos le preguntó por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Ante la consulta, aseguró que se trataba de “la mejor opción”.

“Aprovechando, tengo varias preguntas de por quién votare… Votaré por Kast”, reconoció.

Aprovechando la instancia, el hijo de Raquel Argandoña respondió otra pregunta, esta vez respecto al candidato presidencial del PC y el Frente Amplio, Gabriel Boric (CS).

“No me considero de ningún partido… Nunca hay alguien que me convenza al 100%, siempre es votar por el mal menor“, aclaró la pareja de Rebeca Naranjo.

Sin embargo, precisó que respecto a Boric -junto al emoji de un payaso-, “de verdad no me explico cómo alguien votaría por él”.

El rebelde empresario se encuentra de viaje en Europa en un crucero junto a su novia, el que viajará por distintos países. Sin embargo, todo parece indicar que el influencer volverá dentro de las próximas semanas a nuestro país para emitir su voto en las elecciones del próximo 21 de noviembre.