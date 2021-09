¿Aprobado? Marcelo Ríos realizó una curiosa pregunta en foto de su hija con Maripán

Al parecer ya es parte de la familia. Un curioso comentario realizó el ex número uno del tenis, Marcelo Ríos, en una foto de su hija Constanza junto al seleccionado nacional Guillermo Maripán.

En Instagram, el futbolista subió una tierna postal junto a su pareja, en donde comentó: “Poder estar junto a ti y verte sonreír cada día… me haces feliz”.

Ante esto, la ex participante de El Discípulo del Chef respondió a la publicación afirmando que “aw mi cosita, tú a mí muchísimo”. Tras estos mensajes de amor, varios seguidores de "Memi" etiquetaron al "Chino" para conocer su impresión sobre este romance.

Para sorpresa de muchos, el ex número uno respondió la fotografía. “Me alegro por ustedes y disfruten el amor que se tienen. Te amo hija preciosa“, escribió el ex tenista.

Finalmente y fiel a su estilo consultó: “¿Cuándo juegan con el PSG para que me invites? Gracias yerno“.