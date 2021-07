Antonella Ríos dejó la escoba con destapadas fotografías en redes sociales

La actriz causó sensación entre sus seguidores con la reciente publicación que subió en la red social.

Antonella Ríos

La actriz nacional Antonella Ríos, fiel a su estilo, nuevamente dejó a todos sus seguidores con la boca abierta tras su última publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

La artista causó sensación luego de subir un video donde recopiló sus postales más eróticas, y en las cuales dejaba bien poquito a la imaginación.

Además, en el mismo registro lanzó una profunda reflexión. "Na libélula al sol, sabes a lo que me refiero. ¿No lo sabes? Mariposas divirtiéndose, sabes a lo que me refiero. Dormir en paz cuando acabe el día, a eso es a lo que me refiero. Y este viejo mundo es un nuevo mundo, y un mundo valiente, para mí. Me siento bien. Buen viernes", escribió en la plataforma virtual.

El video, rápidamente, acumuló like y comentarios de sus fans: "Qué hermosura de mujer", "admirable", "me enamoré" y "cada vez más exquisita" fueron sólo algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.