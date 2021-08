Andrés Allamand ratificó ayuda a Haití tras el terremoto 7.2°

El canciller aseguró que hasta el momento no tienen información de chilenos que se hayan visto afectados por el sismo.

El canciller Andrés Allamand ratificó el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de enviar ayuda humanitaria a Haití, luego del terremoto de magnitud 7,2 ocurrido la mañana del pasado sábado.

El movimiento telúrico dejó graves daños estructurales en distintas localidades de la isla, y las autoridades han confirmado al menos 29 víctimas fatales.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores quiso manifestar su “apoyo y solidaridad hacia Haití por el terremoto sufrido hoy”.

“El Gobierno de Chile está preparado para asistir de manera rápida esta emergencia y colaborar con el pueblo haitiano en el proceso de reconstrucción”, agregó.

En esa misma línea, el canciller indicó que le ofrecieron “toda la ayuda” a Haití y que el mismo Presidente lo instruyó para que pongan a disposición “nuestros medios materiales y humanos, por ejemplo, la patrulla de rescate de Bomberos de Chile”.

“En fin, vamos a colaborar con Haití en este momento tan difícil para ese país”, afirmó. Al igual que el ministro Rodrigo Delgado, el canciller reiteró que hasta el momento no existen chilenos afectados por el terremoto. “Me he contactado personalmente con el embajador para saber sobre posibles víctimas chilenas. Hasta ahora no tenemos antecedentes en esa materia”, cerró.