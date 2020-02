Ana Tijoux se lanza contra el Festival de Viña: “No sé por qué nunca me han invitado”

La cantante nacional, una de las más premiadas a nivel internacional, es constantemente pedida por sus fanáticos, pero nunca ha sido considerada.

Ana Tijoux debe ser una de las artistas chilenas más pedidas por el público para que se presente en el Festival de Viña del Mar, pero inexplicablemente nunca ha sido considerada por el comité organizador del certamen.

Reconocida como una de las mejores MCs de Latinoamérica, fue fundadora de Makiza, grupo elemental del Hip-Hop chileno, para luego comenzar una exitosísima carrera como solista, donde ha sido premiada y homenajeada.

Ana Tijoux ha estado nominada a los MTV Video Music Awards Latinoamérica como “Mejor Artista Novel”, y “Mejor Artista Urbana”, y consiguió ser la segunda artista chilena en ser nominada a los Premios Grammy de los Estados Unidos.

Sin embargo, su marcado rol político, con una tendencia de izquierda y muy activa en lo feminista, le ha puesto una barrera en un certamen que se ha cuidado de esto, salvo este año.

Es por eso que Ana Tijoux decidió referirse al respecto. “Y ya que me preguntan...pues No... jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical ni al festival de Viña ni al de Olmué...porque?”, se preguntó en redes.