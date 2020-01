Persona a cargo del Twitter de Contralorito acusa amenazas de muerte en redes

Un grupo de extrema Derecha reveló la identidad, paradero e incluso los horarios de la persona a cargo del Twitter de Contralorito.

Luego de la dura interacción que el analista político Patricio Navia con la cuenta de Twitter de Contralorito, la mascota de Contraloría de Chile, la persona a cargo sufrió durísimos y repudiables ataques.

Se trata del periodista César Leiva Vera, quien denunció a un usuario de esta misma red social, asociado a grupos de extrema Derecha, por duras amenazas de muerte donde incluso revelaron sus horarios y por donde se mueve.

Todo comenzó por una interpelación que hizo Patricio Navia luego de discutir con la cuenta y ser fuertemente troleado por las respuestas que recibió. Fue el analista político el que reveló su nombre.

A raíz de esto, comenzaron los hostigamientos y amenazas, donde una persona llegó a decir dónde vive, las calles que frecuenta e, incluso, los horarios que tiene, demostrando que hay bandos que siguen a personas.

“No me van a amedrentar, denunciaré cada amenaza y hostigamiento porque NO he hecho nada para merecer su odio. Seguiré trabajando con las mismas ganas y profesionalismo, fin”, indicó la persona a cargo del Twitter de Contralorito.

No me van a amedrentar, denunciaré cada amenaza y hostigamiento porque NO he hecho nada para merecer su odio. Seguiré trabajando con las mismas ganas y profesionalismo, fin pic.twitter.com/chKK6dHXd3 — Cesarión (@cesarleivarubio) January 22, 2020