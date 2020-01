Alejandro Navarro fue padre por sexta vez a sus 61 años: “No descarto tener más hijos”

El senador Alejandro Navarro no puede más de felicidad y chochera luego de recibir en sus brazos al sexto hijo. “Se gana mucha dignidad en la crianza”, dijo.

El senador Alejandro Navarro tiene muchas razones para estar lleno de alegría y chochería, pues acaba de confirmar que esta semana fue padre por sexta vez a sus 61 años.

El parlamentario, junto a su mujer, bautizaron a la bebé como Aleyca Navarro Aedo, quien nació el pasado sábado 04 de enero en la mañana, llenando de alegría a una abultada familia.

“Siempre me han gustado mucho los niños. Uno pierde libertad pero gana dignidad en la crianza”, comenzó diciendo a Las Últimas Noticias.

“Hoy más que nunca el futuro del planeta radica en ellos. Si nosotros no fuimos capaces de detener el cambio climático, habrá otra generación que sí pueda hacerlo. Por otra parte, me gustan los niños porque me acompañan y uno como padre los forma y se proyecta a través de ellos“, añadió el senador del MAS.

Además, cerró al ser consultado si quiere más hijos que “nunca digas nunca. No descarto tener más hijos. Son motivos de vida, una bendición y una forma de enfrentar la vida”.