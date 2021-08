Alejandro Guillier ingresó proyecto para que el comercio funcione hasta las 19:00 horas

La medida del parlamentario excluiría a clubes nocturnos, farmacias de turno y casinos, entre otros.

Alejandro Guillier

El senador del Partido Progresista (PRO), Alejandro Guillier, ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral del comercio hasta las 19:00 horas.

El parlamentario tomó esta iniciativa que impulsa la Alianza de Trabajadores del Comercio, con el fin de mejorar la calidad de vida familiar de los empleados y disminuir la tasa de delitos que sufren a raíz de las horas de cierre de los locales comerciales.

Te puede interesar: Dueño del Parque Safari tomó una drástica decisión con el lugar tras muerte de trabajadora

De esta forma, el ex candidato presidencial señaló que establecer este horario “obedece al espíritu del nuevo Chile”, apuntando a una jornada de trabajo “razonable” para quienes se desempeñan en el rubro.

“No puede ser que un trabajador llegue a las 8 de la mañana al trabajar y sean las 10 de la noche, cuando sale de regreso a su casa, donde llega a las 11 o a la 1 de la madrugada inclusive. Eso no es vida, no es justo. La jornada de trabajo debe ser algo razonable”, señaló el senador.

Te puede interesar: Sebastián Piñera le entregó un "espaldarazo" a la candidatura presidencial de Sichel

Dentro de las excepciones que consideraría la moción parlamentaria, se encuentran aquellos recintos manejados por sus propios dueños, y farmacias de urgencia que por turno, funcionen hasta pasadas las 19:00 horas.

Además, la iniciativa también excluye a clubes nocturnos, casinos, recintos de entretenimiento, restaurantes, al comercio establecido de aeropuertos y establecimientos de expendio de combustibles, además de sus respectivas tiendas de venta de productos.