“Latero cu...”: Alcalde insultó sin filtro a concejal saliente de Huechuraba

El hecho ocurrió cuando el concejal José Luis Ávila se despedía en su último día como autoridad de la comuna capitalina.

Una nueva víctima cobró el fenómeno del “micrófono abierto” en la plataforma Zoom, luego que en plena reunión del Concejo Municipal de Huechuraba, el alcalde reelecto Carlos Cuadrado (PPD) insultó al concejal José Luis Ávila (DC).

Según quedó registrado en la grabación de la sesión, Ávila se estaba despidiendo de sus compañeros concejales y del alcalde, ya que tras ser derrotado los comicios del 15 y 16 de mayo deberá dejar el municipio.

En ese momento, se escuchó que Carlos Cuadrado dijo “ah, conchetumadre latero culiao”, antes que otros integrantes del Concejo Municipal le advirtiera: “Alcalde, tiene prendido el micrófono”.

Tras los dichos del alcalde, el concejal saliente José Luis Ávila pidió la palabra y se quejó públicamente. Según expresó el edil, “no merezco que haya sacado a mi madre, mi madre está acostadita, está enferma, por favor no saque a mi madre, es una falta de respeto”.

“Perdón, me retiro porque no le aguanto a nadie que me saque mi madre, por lo tanto, adiós. Que me saquen mi madre no se lo voy a aguantar a nadie”, continuó.

Luego, en sus redes sociales, Ávila compartió el registro y reiteró que “perdón a todos por no seguir en el Concejo pero nadie puede permitir que te saquen la madre públicamente gratis”.