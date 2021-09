Alcalde de Iquique lanzó duras declaraciones por crisis migratoria en el norte

El edil aseguró que no comparte la quema de pertenencias de extranjeros durante la marcha del sábado. "No es el reflejo de la comunidad iquiqueña", dijo.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, se refirió a la grave situación que se ha vivido en sus tierras durante los últimos días, luego de realizarse una marcha contra la migración irregular, la que terminó con la quema de pertenencias de migrantes.

El jefe comunal aseguró que se ha “convivido toda la vida con la migración”, por lo que tuvo críticas al accionar del gobierno y a los hechos de violencia puntuales que se han registrado durante las últimas jornadas.

“Aquí la migración no es un tema”, expresó el jefe comunal, añadiendo que el problema que afecta a las comunas del norte de Chile es “el descontrol total que hay en la frontera y que en esta última semana se ha traducido a unos episodios que han afectado a la convivencia de la ciudadanía”.

Junto con asegurar que entienden la molestia que desencadenó la marcha de este sábado, Soria indicó que “estamos abandonados por el Estado, por el gobierno”.

En el caso específico de la quema de artículos, el jefe comunal precisó que no comparte el actuar de algunos ciudadanos. “Eso no corresponde, no es parte nuestra (…) no es el reflejo de la comunidad iquiqueña“, dijo, agregando que en anteriores manifestaciones habría participado una persona que postuló a Core por el lugar, “un candidato de derecha“.

El alcalde, además, tuvo reparos a las decisiones del gobierno, recordando que hace un tiempo enviaron bolivianos a la ciudad. “Así nos tratan desde la zona central”, señaló.

Con respecto a la coordinación regional que se tiene para resolver esto, aseguró que a él no lo han invitado a reuniones de parte del gobierno. Además, señaló que el problema migratorio de venezolanos es un tema mundial, por lo que criticó que se le pida a municipios de Colchane y el suyo de tratar este tema.

“El gobierno no nos ha convocado. Esperamos que el gobierno nos convoque para actuar como Estado“, emplazó, asegurando la municipalidad intervino la plaza tras el desalojo.

Ante esto señaló que: “Necesitamos un decreto especial donde nos autoricen a los municipios a actuar en forma coordinada, ocupar recursos o que nos manden recursos extras para ser usados a través del municipio para enfrentar esta crisis”.

“Lo que reclamamos nosotros en Iquique es el descontrol total y que no se ha cumplido el Plan Fronteras. El gobierno no quiere aceptar la ayuda internacional ofrecida por Naciones Unidas”, dijo, añadiendo que las autoridades no quieren “reconocer el problema migratorio”.