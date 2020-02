Alberto Plaza le saca en cara la ayuda que le dio a Kramer y dice que lo traicionó

El polémico cantante, que ha cultivado un personaje ultra derechista en redes sociales, se enojó con Stefan Kramer tras show en el Festival de Viña.

Alberto Plaza nuevamente se ganó el repudio generalizado en redes sociales al sacarle en cara, de manera innecesaria, una ayuda que él le prestó a Stefan Kramer hace algún tiempo.

El cantante, que ha cultivado un personaje de ultra derecha en redes sociales y televisión, se enojó tras la rutina del comediante en la primera noche del Festival de Viña, donde lo mencionó para que lo pifiaran.

“Hace tres años que vienen los humoristas mencionándome, una señal de que soy importante para ellos”, comenzó el polémico artista.

“(Kramer) me llamó a mi casa en EE.UU., para pedirme ayuda, porque quería venirse a vivir a acá. Me llamó para ver si lo podía orientar, me pedía consejos, yo le ofrecí todo tipo de ayuda (…) me puse a su disposición”, añadió a La Tercera.

Es por eso que Alberto Plaza dijo que “él me responde riéndose y burlándose de mí en público y poniéndome en una condición como la que me puso, eso se llama traición. Esto lo cuento para para que la gente pueda conocer el tipo de persona que es Kramer”.

Plaza cerró diciendo que “no me interesa lo que Ernesto Belloni diga de mi o lo que haya provocado. Me produce cero. Ahora distinto es el caso de Kramer. Él me traicionó”.