Adriana Barrientos criticó al Gobierno tras la tragedia ocurrida en el Parque Safari

La "Leona" le exigió al Gobierno que realice aportes y se haga cargos de los animales salvajes que no pueden ser regresados a su hábitat.

Adriana Barrientos

La modelo nacional y animalista de corazón, Adriana Barrientos, decidió alzar la voz ante la lamentable tragedia que se vivió en el Parque Safari de Rancagua el viernes pasado, luego que un tigre mató a una trabajadora del recinto mientras limpiaba su celda.

La activista utilizó sus redes sociales para dar su opinión acerca del trágico accidente que terminó con la vida de Catalina Torres, de 21 años.

La modelo aprovechó de mandar las condolencias a la familia de la trabajadora del Safari. “Le envío un beso muy grande y mi más sentido pésame“, expresó.

Te puede interesar: Ex fiscal Gajardo se lanzó contra Virginia Reginato ad portas de investigar el Municipio de Viña

La influencer, quien dijo conocer el parque ubicado en la ciudad de Rancagua, expresó que “me consta que el dueño cobra las entradas para ver los animales, que son animales rescatados y no hay dinero para poder trasladarlos a un santuario“.

“Y la verdad que ellos tienen a sus animales libres ahí, incluso el dueño vive ahí y alimenta a los animales desde su ventana”,agregó.

Te puede interesar: José Antonio Kast fue agredido por transeúnte que le pidió una foto en Ovalle

La tarea del Safari cumple un gran rol en este sentido, por lo que “estos animalitos han sido rescatados de circos, de lugares súper complicados, donde el espíritu del parque es ayudarlos y tratar de sacarlos adelante“, prosiguió.

“El Gobierno, lamentablemente, no se hace cargo, no aporta ni un centavo y es súper cara la mantención de los animales, y yo sé que lo hacían con toda la buena fe y el amor que le tienen a los animales“, señaló con molestia.

La ex chica reality expresó su pena por la trágica muerte de la empleada tras el ataque de la especie rescatada. “Lamentable lo que sucedió, nunca debió haber ocurrido nada de esto, pero ellos no son un zoológico“, expresó.

“Ellos tienen a los animales libres, sueltos, no los tienen enjaulados, tratan de mantenerlos en espacios que no son quizás lo ideal, pero tampoco hay plata para trasladarlos a un santuario, y en este país no hay financiamiento para los animales que son rescatados“, complementó.

Finalmente, la animalista expresó su postura frente al futuro del animal, la que exige dar muerte a la especie. “Espero que no vayan a sacrificar al tigre, creo que no es el espíritu, no he leído nada respecto que el parque lo quiera poner a dormir, ánimo a los chicos del Parque Safari“, cerró.