Activista medioambiental denunció amenazas de muerte en su contra

La mujer optó por romper el silencio ante los constantes acosos que está recibiendo por defender el medioambiente.

La activista medioambiental, Marcela Nieto, denunció en las últimas horas que fue amenazada de muerte, La mujer relató que comenzó a recibir llamadas y mensajes con fuertes palabras, por lo que decidió no quedarse callada. Al principio, aseguró que las voces de hombres y mujeres no la insultaron, hasta que al otro día le indicaron: "Déjate de hue… con el tema medio ambiental, hue…, porque o si no te vamos a mandar a matar".

Nieto reside en la comuna de Quintero, sitio que es reconocido por el grave nivel de contaminación que tiene, el que que lo ha llevado a ser catalogado como una zona de sacrificio.

Te puede interesar: Tuiteros se alistan para "celebrar" el posible fallecimiento de Lucía Hiriart

"En la zona de Quintero existen otras personas que son más representativas, llevan una lucha mucho más visible que la mía. Mi lucha es más que nada un tema de asesorías y de educar más a la comunidad y a los profesionales de salud", relató la mujer a El Desconcierto.

"Decidí especializarme e hice un diplomado en Toxicología Ambiental y Evaluación de Riesgo en la Salud Humana, en la Universidad Católica. Eso me dio la base y los conocimientos para mostrarle a la comunidad lo que realmente estaba pasando. En realidad es impactante, es un desastre total", señaló.

Te puede interesar: Lucía Hiriart ingresó de urgencia al Hospital Militar por complicaciones de salud

"Ahí comienzas a hacer conciencia de por qué Quintero es conocido a nivel internacional como el Chernobyl chileno. Empecé a hacer una campaña a través de mis redes sociales en donde yo mostraba cómo estaban contaminando las empresas. Publicaba videos de la chimenea de Enami. De repente iba a trotar a la playa de Maitencillo y grababa cómo la marea sacaba del mar hacia afuera los restos de carbón", aseguró.

El viernes 2 de julio "tenía muchas llamadas perdidas de dos números distintos y yo llamé de vuelta y me empezaron a decir puros garabatos", por lo que decidió empezar a bloquear los números que la llamaban. Además, expuso: "Me siguieron llamando desde otros números. Ahí me empezaron a decir cosas misóginas, terribles. Me empecé a asustar".

A las pocas horas, trabajando en el hospital, un nuevo llamado la sorprendió. "Suena mi teléfono, yo contesto y ahí me lanzan la primera amenaza tácitamente de muerte. Era un hombre con un lenguaje muy coloquial. Me dice ‘déjate de hue… con el tema medio ambiental, hue…, porque o si no te vamos a mandar a matar’, de ahí me lanzó otros improperios que prefiero no decirlos", informó.

"Me llamaron de miles de números de teléfonos, con mensajes de texto. Me dijeron de todo. Denigrada totalmente como mujer, como ser humano. Yo lloraba porque nunca en mi vida me habían tratado tan mal. Estaban llegando mensajes y llamados telefónicos con ofensas. Decidí bloquear todos los números y no contestar más el teléfono", cerró.