El próximo 11 de septiembre se cumplen 50 años del Golpe de Estado en nuestro país, y una de las maneras en que Canal 13 llevará este tema a la pantalla será por medio de un ciclo especial de entrevistas que tendrá “Mesa central” cada domingo, en vivo y en directo, a partir del 6 de agosto. El primer invitado será Eduardo Frei.

De esta forma, y en la voz de sus protagonistas, Iván Valenzuela entrevistará a los Presidentes de la República tras el regreso a la democracia: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Las fracturas del pasado y los caminos hacia el futuro en la mirada de los líderes del Chile actual serán la base de este ciclo especial de “Mesa central: Conversaciones con la historia, en la voz de sus protagonistas”.

Te puede interesar: Kevin Spacey declarado inocente: Fue absuelto de los cargos de agresión sexual

“Decidimos entrevistar a los ex Presidentes de la República para escucharlos y, en particular, escuchar su opinión sobre lo que está pasando en el país en el último tiempo, que analicen Chile desde el Golpe de Estado en adelante, estos 50 años que han transcurrido. Es decir, reflexionar sobre nuestro pasado reciente. Y, lo que más nos interesa, es poder saber la proyección de ellos hacia el futuro, cómo ven el país hacia adelante y lo que vendrá para Chile”, destaca Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa de Canal 13.

Por su lado, Iván Valenzuela, conductor de “Mesa central”, declara que “me parece un honor que el canal haya pensado que el programa y el equipo que hace ‘Mesa central’ sea el responsable de llevar adelante el contenido que tiene que ver con el aniversario del Golpe de Estado. Lo segundo que quiero destacar es que creo que habla bien del prestigio del programa el que todos los ex presidentes y el presidente actual hayan aceptado la invitación. Y lo tercero en lo que pongo énfasis es que hayamos escogido un tipo de diseño para ese contenido que es particular, no van a ser entrevistas propiamente coyunturales y las clásicas de ‘Mesa central’, sino que van a ser centradas en el asunto del Golpe de Estado, en los 50 años, en el pasado, presente y futuro. Esa es la mirada y perspectiva que le queremos dar y es lo que ha encontrado acogida en los mandatarios”.

El periodista de Canal 13 agrega que “me parece un orgullo poder hacer esto y llevar adelante algo que puede ser un aporte para el futuro de la democracia”, adelantando que “cada entrevista será en la segunda parte del programa… una conversación larga, con tiempo, en un tono bien reflexivo y de futuro, y que contribuya mucho a la renovación del espíritu del país”.

Valenzuela señala que “es un orgullo también hacerlo en este contexto. Yo a todos los mandatarios los he entrevistado alguna vez, pero es distinto hacerlo en este contexto y eso le da otro valor”.

El también conductor de Tele13 Radio manifiesta que “de alguna manera estas cosas son ineludibles, el canal ha hecho proyectos cuando se cumplieron 20, 30 y 40 años del Golpe de Estado, y ha hecho gestos significativos en torno a la reflexión del pasado, y me parece que en los 50 años, que también es una cifra tan paradigmática, no podía no hacerlo, y esta es una buena respuesta que da cuenta de algo que puede ser interesante y provechoso para la gente y para el futuro de la democracia”.