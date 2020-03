Turista española no cumplió cuarentena y realizó una vergonzosa amenaza a Perú

La mujer y sus amigos no cumplirán el aislamiento de 14 días establecido en Perú, amenazando con hablar mal del país si reportan su caso a las autoridades.

No aprendieron nada. Los efectos del coronavirus en España no les importó a un grupo de turistas ibéricos que llegaron hace dos días a Lima, Perú, quienes se negaron a cumplir la cuarentena obligatoria que exigió el Presidente Martín Vizcarra a los ciudadanos extranjeros provenientes de España, Italia, Francia y China, lugares donde la enfermedad está avanzando a pasos agigantados.

En declaraciones al medio peruano 24 Horas, una de ellas incluso minimizó la epidemia y aseguró que desconocía de la medida del gobierno peruano.

“Es un coronavirus que se extiende muy rápido pero no deja de ser un poco peor que la gripe y de esta todos los años se muere gente, que no es un ébola ni una malaria, están exagerando. Nos dicen que nos han anulado todas las incursiones, hemos venido por nuestra cuenta porque en teoría no nos han dicho que nos tengamos que quedar obligados en el hotel”, indicó.

“Estamos de vacaciones haciendo este viaje hace un montón de tiempo, para nosotros sería tremendo llegar para 15 días o tres semanas y estar en un piso cerrados", sostuvo.

Además, la española fue más atrevida y aseguró que de reportarse su situación a las autoridades, hablará mal del país incaico. "La situación es que si nos deportan a España a Perú no volvemos y vamos a dar muy malas referencias, el turismo muy malo”, cerró.