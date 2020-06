Señora de la tercera edad donó parte de su cosecha a comedor solidario en Perú

“Aquí les traigo alguna cosita. Disculpen que no traiga más, pero vengo caminando”, dijo la veterana.

Un emotivo hecho se dio a conocer durante las últimas a través de la prensa de Perú, quienes informaron sobre el gran gesto solidario que llevó a cabo una abuela que donó gran parte de su cosecha agrícola para ayudar a los más perjudicados con el confinamiento por Covid-19 en su país.

La protagonista de la historia se llama Albertina Flores Gonzáles, una mujer que vive en la comunidad de Los Claveles.

La semana pasada Albertina llegó a un comedor solidario en Pimpingos, en el sector de Cajamarca (al norte de Perú), cargada con dos sacos llenos de sus propios cultivos.

“Aquí les traigo alguna cosita. Disculpen que no traiga más, pero vengo caminando”, dijo ante la sorpresa de todos los presentes.

De inmediato la mujer fue recibida por los voluntarios, quienes le agradecieron el gesto y le prometieron ir a visitarla en los próximos días, lo cual cumplieron.

Un grupo de personas llegó hasta su comunidad donde también llevaron ayuda e incluso un poco de dinero donado por una persona anónimo procedente de Lima, aseguró el diario La República.

Uno de los funcionarios municipales presentes en el lugar contó la historia en redes sociales, la que se viralizó rápidamente.

“Este caso, me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada”, escribió.

“Esta es la historia de doña Albertina, ejemplo de lucha, esfuerzo y sacrificio. Que Dios lo bendiga y proteja por siempre. Porque estas acciones parten el alma y dejan sin palabras”, finalizó.