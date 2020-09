Profesora es denunciada por humillar a alumno en clase virtual

Que tal, buenas noches!Mi nombre es Rafael Morales, soy de séptimo semestre y estudio la carrera de licenciado en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); me gustaría hacerles de su conocimiento que el día de ayer fui víctima de una humillación ya que ante ésta situación que estamos viviendo nos hemos tenido que adaptar a la modalidad de las clases virtuales y lamentablemente no todos tenemos un fácil acceso al Internet para poder tomarlas y en éste aspecto soy uno de ellos porque para tomar las clases tengo que rentan Internet fuera de un ciber y por lo tanto no puedo estar desde la comodidad de mi casa. El día de ayer durante la clase de Derecho Civil IV la licenciada se percató de mi situación al ver que yo estaba afuera de dicho establecimiento y en ese momento comenzó a realizar comentarios desagradables ya que dijo que "quería verme en un lugar más decente", "que ya no estuviera así porque, al parecer, era el único y que mis compañeros sí estaban desde sus hogares"; al escuchar esos comentarios yo expliqué mi situación a lo que me respondió que ella ya había dicho como quería que tomáramos las clases, que yo tenía que estar participando y al pendiente de estar enviando las cosas que fuera pidiendo y que todo eso se vería reflejado en mi calificación, lo cuál se me hizo algo absurdo ya que pese a la "dificultad que tengo" yo he estado en tiempo y forma en cada una de sus clases.La finalidad de esto es poder decir que se me hace injusta ésta situación porque los maestros no saben cuales son las posibilidades de cada uno de nosotros y de igual forma cuales son las dificultades que algunos compañeros presentan porque ya muchos trabajan, otros ya con hijos o alguna otra ocupación de fuerza mayor, y lo que aquí les debería importar a los maestros es que uno cumpla con cada una de las tareas o trabajos que ellos vayan solicitando, que uno esté puntual en sus clases, que hagamos nuestras participaciones cuando se requiera, y no importarles la forma en que uno toma las clases porque no todos tenemos las mismas posibilidades.Cabe destacar que NO estoy buscando un beneficio en cuanto a lo personal, un apoyo para mí, NO compañeros, sólo quiero hacerles saber esta situación porque es algo injusto, no solamente para mí sino para otros compañeros que en su momento han tenido o se les puede presentar alguna dificultad para tomar las clases o estar desde la "comodidad del hogar" así como los licenciados quieren que uno esté.(les adjunto un video que es parte de lo que sucedió ayer)