No sabía inglés: Turista chileno sufrió inédita golpiza por un taxista en Tailandia

“Le pido disculpas, pero soy una persona que se irrita fácilmente”, explicó el taxista que fue detenido tras golpear al turista chileno.

Un turista chileno recibió una feroz golpiza de parte de un taxista de Tailandia, que luego fue detenido por la policía, tras el incidente ocurrido en la ciudad de Pattaya.

El hecho ocurrió cuando un moto taxi local no aguantó las insistentes preguntas del turista chileno, quien además no logró entender el idioma.

Salvatore Castro, el turista chileno, se acercó a una pareja con la intención que lo llevaran hasta su alojamiento en la zona de Sos Buakhao.

Te puede interesar: Encuesta reveló que Pamela Jiles sigue siendo la mejor carta de la oposición en las presidenciales

El chileno quedó con heridas en la cabeza y con la nariz fracturada luego que uno de los mototaxistas, identificado como Amorn Boonmee le propinara una patada en la cabeza.

Luego el taxista lo siguió golpeando en el suelo hasta que la intervención de terceros permitió que el chileno se fuera medio tambalente hasta una estación de policía donde denunció la agresión.

Tras la detención, el mototaxista le pidió disculpas al chileno en declaraciones que entregó al diario Thai Examiner.

“Le pido disculpas. Me molestó que el turista viniera, me comenzara a hablar y no pudiera entender lo que decía. Le pedí que se fuera pero no me hizo caso. Soy una persona que se irrita fácilmente, sobre todo cuando la gente tiende a hablar demasiado”, señaló.