Falleció reconocido actor de doblaje en "Dragon Ball"

El actor mexicano Luis Alfonso Mendoza, falleció a los 55 años producto de un tiroteo en la Ciudad de México.

La muerte de Luis Alfonso Mendoza, según los primeros reportes, habría ocurrido en medio de un tiroteo en la colonia Portales de Ciudad de México y también habrían fallecido su esposa y su cuñado.

El mexicano es reconocido en latinoamérica por su voz en icónicos personajes, como "Daniel Larusso" en "Karate Kid", el conde "Patula", "Gohan" desde niño hasta adulto en "Dragon Ball", "Sheldon Cooper" en "The Big Bang Theory" y "Carlton" en "El Príncipe del Rap".

Los colegas de doblaje del actor demostraron su tristeza en redes sociales, como Mario Castañeda, voz de "Goku", quien dijo: "Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique".

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste... — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

"Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande", escribió Lalo Garza, actor de doblaje de "Krillin" en "Dragon Ball".