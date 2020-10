¡Escándalo! Diputado fue captado desnudo en plena sesión telemática

El parlamentario se disculpó tras el hecho, asegurando que se había manchado la ropa y debió cambiársela, olvidando que estaba la cámara encendida.

La pandemia del coronavirus ha transformado la forma en que realizamos nuestro trabajo. La utilización de plataformas como "Zoom" ha dejado varios momentos de culto y situaciones bochornosas, especialmente en el mundo de la política.

Así le ocurrió al diputado paraguayo, Ricardo González, luego que el pasado miércoles protagonizó un hecho muy singular. En plena sesión virtual, el político apareció desnudo ante su cámara web.

Luego de que se viralizaran las imágenes, González explicó: “Tuve una desatención. Se me derramó el tereré en la camisa y fui a cambiarme. Pensé que apagué la cámara. Pido disculpas por el incidente”.

“Me saqué la camisa porque me había manchado y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa. Eso fue lo que ocurrió”, explicó al periódico local ABC.

González, tras excusarse, manifestó: “De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención. Hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y al auditorio”, concluyó.

REVISA EL MOMENTO ACÁ: