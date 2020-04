El hermoso gesto de Tom Hanks con niño que se llama Corona

El actor de estadounidense se contactó con el pequeño para sorprenderlo con un lindo regalo.

Tras unas semanas que tuvo preocupados a todos sus fans Tom Hanks, y su esposa Rita Wilson, se encuentran totalmente recuperados de la pandemia por el Covid-19. El actor permaneció por dos semanas recuperándose en un hospital de Queensland, Australia, antes de su regreso a Estados Unidos.

En tierras norteamericanas el actor recibió hace unos días atrás la carta de un niño australiano de 8 años llamado Corona De Vries, donde se mostraba interesado por la salud del artista y su esposa.

En la misiva, el pequeño le menciona que en el colegio sus compañeros lo acosaban a raíz de su nombre.

"Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus", informó 7 News. "Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así", confesó en la carta.

El hecho emocionó al actor ganador del Premio Oscar, por lo que respondió con palabras de ánimo en una carta escrita en una de las máquinas de escribir que suele llevar consigo en sus viajes.

"Tu carta nos ha hecho sentir a mi esposa y a mi maravillosamente" comentó. "Aunque ya no estoy enfermo, el recibir tu carta me hizo sentir mucho mejor", explicó Hanks.

"Tienes un amigo en mi»"se leía en la posdata, haciendo alusión a la canción de la película animada Toy Story.

Junto con la respuesta, Tom Hanks adjuntó como regalo su máquina de escribir de marca Corona, la cual llevó con él a su viaje a Australia. "Espero que esta máquina te guste", agregó.

Finalmente, el actor le dijo al niño: "Pregúntale a alguien mayor como funciona y úsala para escribirme",cerró.