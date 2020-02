El ex DT de la slección chilena analizó los graves hechos que se vivieron en el estadio Monumental.

El partido entre albos y cruzados tuvo que ser suspendido por incidentes en la cancha del Davi Arellano, el Bichi se refirió a los acontecimientos durante la transmisión de CDF:

“Es triste venir al estadio sabiendo lo que iba a pasar… y se confirmara. Pero no fue por política, o por una propuesta social, fue para suspender el partido que ganaba Católica, porque Colo Colo no tenía respuestas e iba perdiendo. Esa es la sensación que me queda”,

El ahora comentaristas mostro su visión del contexto social que vive Chile: “Hay un grado de poca tolerancia entre chilenos, que tienen las mismas ganas de vivir, eso me pone muy triste”, comentó el ex DT del cacique.

Cabe recordar que el encuentro entre albos y cruzados se suspendió luego de los petardos que cayeron a la cancha y que impactaron sobre el argentino Nicolás Blandi.

