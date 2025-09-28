Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista

Chile Sub 20

Por: Paula Osorio

En un estreno lleno de emociones en el Estadio Nacional, la Selección chilena sub 20 se impuso por 2-1 sobre Nueva Zelanda, comenzando con buen pie su participación en el Mundial de la categoría que se celebra en nuestro país. La victoria se consiguió tras un final agónico que desató la alegría de las 45 mil personas presentes en la comuna de Ñuñoa.

Japón marca el ritmo y Chile responde

Después del sólido triunfo de Japón frente a Egipto, la Roja sabía que no podía ceder puntos en su primer partido. Además de seguirle el paso a los nipones, que serán sus próximos rivales, el combinado chileno debía responder a las altas expectativas generadas en la previa.

El técnico Nicolás Córdova sorprendió con la alineación titular al dejar fuera al arquero Ignacio Sáez, titular del reciente Sudamericano, apostando por Sebastián Mella. Otra sorpresa fue la inclusión desde el arranque de la joya de Independiente de Avellaneda, Lautaro Millán.

Primer tiempo: control chileno pero sin concretar

Chile dominó la posesión del balón, aunque tuvo problemas para generar situaciones claras en el área rival. Durante gran parte de la primera mitad, los remates del equipo local fueron tibios y no complicaron al arquero Henry Gray.

Fue recién al final de la primera fracción cuando los nacionales se acercaron con más peligro: un disparo desviado de Agustín Arce (41'), un remate de Emiliano Ramos contenido por Gray (42') y un centro de Lautaro Millán que no alcanzó a conectar Juan Francisco Rossel (44').

Segundo tiempo: emoción y agónica definición

Los oceánicos comenzaron el complemento con intensidad, y un cabezazo de Keegan Kelly pegó en el poste (48'). Posteriormente, Mella realizó una doble atajada ante Troy Putt y Stipe Ukich (50').

Chile recuperó el control y, a los 54 minutos, Agustín Arce robó el balón y habilitó a Millán, quien sacó un derechazo colocado al rincón del arco, desatando la euforia de la hinchada. Más adelante, Mario Sandoval y Rossel (65') estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero Nueva Zelanda no bajó los brazos.

En una rápida salida desde el fondo, Nathan Walker fue derribado por Matías Pérez dentro del área y el árbitro pitó penal. Aunque Córdova solicitó revisión con la tarjeta verde, el bosnio Irfan Peljto ratificó la decisión. Walker se encargó de ejecutar desde los doce pasos y marcó el 1-1 (85').

Parecía que Chile lamentaría un empate, pero en el minuto 90+6, un error de Gray permitió a Ian Garguez aprovechar la oportunidad y anotar el gol de la victoria, sellando un estreno triunfal para la Roja Sub 20.

Próximo desafío: enfrentando a Japón

Con esta victoria, Chile comparte los tres puntos con Japón, aunque con menor diferencia de gol. El próximo partido contra los asiáticos será clave para definir la clasificación a los octavos de final.

Alineaciones

Chile: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval (Willy Chatiliez, 90+3'), Agustín Arce, Vicente Álvarez (Francisco Marchant, 52'); Lautaro Millán (Joaquín Silva, 72'), Juan Francisco Rossel, Emiliano Ramos (Rodrigo Godoy, 72'). (DT: Nicolás Córdova)

Nueva Zelanda: Henry Gray; Xuan Loke, Lukas Kelly-Heald, James Bulkeley, Codey Phoenix; Luke Brooke-Smith (Nathan Walker, 79'), Fergus Gillion, Finn Mckenlay, Troy Putt (Gabriel Sloane-Rodrigues, 68'); Keegan Kelly, Stipe Ukich (Jayden Smith, 90+5'). (DT: Chris Greenacre)

