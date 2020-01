Alerta mundial por noticia sobre la salud de Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath

Un gran susto se llevaron los rockeros de todo el mundo la mañana de este 02 de enero con la noticia de la salud de Ozzy Osbourne.

Una terrible noticia sacudió el mundo del rock y de la música mundial en general, cuando la madrugada de este jueves comenzó a circular con mucha fuerza la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne, mítico líder de Black Sabbath.

El cantante de 71 años y apodado “El Príncipe de las Tinieblas”, habría estado toda la madrugada en “su lecho de muerte” y habría fallecido en horas de esta mañana, pero afortunadamente todo era mentira.

Así lo dejó en claro la misma banda estadounidense, aclarando que era una muy grave fake news y que Ozzy Osbourne está vivito y coleando, como siempre.

“So very fake (es muy falso)”, respondieron a un posteo de un fanático que, lleno de preocupación, consultó si era verdad o no.

Hasta el cierre de esta nota, era la única información certera acerca del estado de salud de Ozzy Osbourne y el tremendo susto que se llevaron todos sus fanáticos alrededor del mundo.