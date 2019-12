Obra del colectivo LasTesis destaca en la programación del Festival Santiago OFF 2020

Entre las distintas sedes que albergarán la novena versión de Santiago Off se encuentran: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Teatro del Puente, Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (DETUCH), Teatro Nacional Chileno, Centro Cultural de España, Centro Cultural Estación Mapocho, Carpa Santa Sara, Teatro Camilo Henríquez, Teatro Nescafé de las Artes, Teatro Mori, Anfiteatro delMuseo Nacional de Bellas Artes, SIDARTE, Matucana 100, Centro Cultural Gabriela Mistral - GAM, Teatro UDLA El Zócalo y las red de extensión en las comunas de Independencia, La Pintana, Til Til, Algarrobo, Talagante, Paine y El Bosque.



Por su parte, las Noches Off se realizarán en Club Chocolate y Sala Metrónomo.



El IX Festival Internacional Santiago Off es organizado y convocado por la Fundación Santiago Off, La Fulana Teatro y Compañía Norte.