Daniela Vega comparte foto de su adolescencia recordando a Pinochet y Mamo Contreras

View this post on Instagram

Esta foto cumple hoy 16 años. Ya había iniciado mi hermoso proceso de tránsito, proceso que escandalizó a mi barrio, a mi colegio, y a un puñado de familiares que corrían a misa los domingos, y que, seguramente deben seguir recibiendo la hostia y el vino. Era otro mundo, otro chile. Pinocho y el mamo vivos y libres. No habia derecho a protestar, no habia feminismo para nosotras. No habían "referentes" que seguir. Tenia 13 años en esta foto. Me la tomó un amigo dentro de un ascensor. Íbamos a bailar a la @blondiecl esa noche. Salía a conquistar una tierra sin nombre. Recorría un mapa sin direcciones ni caminos. Por el puro deseo de seguir viviendo. Porque siempre sentí orgullo de ser trans, incluso en esa época, que fue un otoño largo y nebuloso. Y Aqui estoy, rememorando lo que he vivido con las manos llenas del cariño que me dan uds, mi chiquillada, cariño que hace 16 años parecía imposible. Pero hay una característica que gobierna la experiencia trans y es la resistencia. Hoy miro el presente, y veo todas los costos que tuve que pagar para estar aqui. Los pagaría de nuevo, para ver que nadie mas los pague. Para que los que vienen encuentren la primavera antes. Siempre se puede encontrar flores debajo de la nieve. Hoy miro al pasado y digo: hice lo correcto. Hoy miro al futuro y pienso, no tengo miedo. #RebeldiaResistenciaAmor ❤️