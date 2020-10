El ex Pink Floyd publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para los chilenos.

Durante el desarrolo del plebiscito 2020 que decidirá si se cambia o no la actual Carta Fundamental del país:

"Queridos amigos de Chile, mañana vayan todos a votar Apruebo Convención Constitucional", dijo el músico británico que hace poco comparó al mandatario chileno con una rata durante una entrevista con la diputada del Partido Comunista (PC) Camila Vallejo. "Todos merecemos el derecho de vivir en paz", añadió, esta vez en un video en las redes sociales, uno de los creadores de The Wall. "Vote, vote, vote, chao", se despidió Waters que acompañó su recado con la siguiente dedicatoria: "Un mensaje de Roger al Pueblo de Chile en vísperas de la trascendental ocasión de un referéndum nacional para reemplazar la antigua Constitución que fue impuesta por el dictador Pinochet. Por una nueva Constitución aprobada por el Pueblo".

A message from Roger to the People of #Chile on the eve of the momentous occasion of a National Referendum to replace the Old Constitution, that was imposed by the dictator Pinochet, with a New Constitution approved by the People.



