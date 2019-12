Nicolás Peric sorprende con importante declaración sobre su futuro

El arquero de Rangers de Talca, Nicolás Peric, informó que no sabe si continuará jugando fútbol durante la temporada 2020.

Si hay que elegir un personaje dentro del fútbol chileno, Nicolás Peric entraría en el ranking fácilmente. Y es que el arquero ha sorprendido a lo largo de su carrera por sus gestos, actitudes y declaraciones dentro y fuera de la cancha.

Actualmente, el portero y ex seleccionado nacional tiene contrato vigente con Rangers, pero de igual forma no descarta el retiro de la actividad.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el arquero señaló que a sus 41 años "se mantiene en buen estado físico", ya que sin el exigido entrenamiento al que se somete no se siente "cómodo".

"Todavía me levanto con muchas ganas, me encanta jugar, estar en el camarín y entrenarme más que el resto. Nunca tuve una lesión invalidante tampoco. Este semestre me rompí un menisco, pero a la semana estaba elongando. He tenido suerte", declaró el "Loco".

En la misma línea, apuntó que "aún no decido si seguiré jugando en 2020. Tengo contrato con Rangers y hablé con el profe Luis Marcoleta, pero tengo otros proyectos en mente".

"Me daré algunos días para analizar. Por más que me guste el fútbol tampoco estoy para terminar mi carrera de una forma que yo no quiero. Igual en Talca soy regalón, entonces debo pensarlo bien", remarcó.

Por último, Peric se refirió a las claves que lo mantienen vigente dentro del fútbol.

"La alegría es clave, es indudable que hay que pasarlo bien y por eso sigo con muchas ganas de entrenar. Yo llego tirando la talla, los agarro pal leseo y todos se ríen", cerró.