La horrible estadística con que Nicolás Castillo llegaría a la UC

Tras la llegada de Ariel Holan a Universidad Católica, desde Cruzados S.A ya piensan en los refuerzos a incorporar algunos refuerzos para subir el nivel del presente torneo.

Sin club, el formado en la UC sería el elegido para reforzar la delantera del cuadro universitario. Con 41 goles en 77 partidos, Castillo cuenta con un gran pasado en San Carlos de Apoquindo.

El presente de Castillo no es la mejor y sus números no dejan de ser una preocupación en la precordillera. Luego de brillar en Pumas, el chileno no volvió a ser el mismo y tuvo decepcionantes pasos por el Benfica, América, Juventude de Brasil y Necaxa. Además, las lesiones lo dejaron casi dos años fuera de las canchas entre 2019 y 2021.

Deportes 13 reveló los malos números del ex seleccionado nacional: "La última vez que Nicolás Castillo convirtió fue el 09 de noviembre de 2019, en el 5-0 del América sobre Tiburones Rojos en la última fecha del Clausura Mexicano. Desde esa fecha han pasado 913 días sin que el ex seleccionado chileno anotara un gol".

Adema´s, informan que: "el oriundo de Renca no suma minutos desde hace cuatro meses, cuando jugó 45 minutos el 15 de enero en la derrota del Necaxa ante Monterrey. Anteriormente, tampoco pudo convertir en su paso por Brasil, donde solamente vio acción en 29' durante cuatro meses".