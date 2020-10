El ex capitán de los azules se fue con todo en contra del planteamiento de Hernán Caputto.

Los azules perdieron por 0-3 ante una Universidad Católica inmensamente superior, Herrera se refirió al duelo:

“Tengo tres opiniones: como hincha, como ex jugador de muchos años en la U, y otra como comentarista emprendedor. Trataré de hacer una mezcla de las tres. Todos saben lo que siento por ese equipo. Fueron 20 años que no se pueden negar, y hasta tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos hasta dónde va a aguantar la U”, comenzó diciendo en el programa Goles del CDF.

En la misma línea, aseveró que: “Fue un partido parecido al que hicimos con Alfredo Arias el año pasado (4-0), donde lo planteamos de pésima forma. Le regalamos espacio a Edson Puch y hoy pasó algo similar. Me parece que el partido fue planteado con la idea de que nos hicieran los menos goles posibles”.

Herrera también aprovechó de repasar a los dirigentes de Azul Azul:

“Si no me equivoco, la U tiene el segundo plantel más caro del fútbol chileno, y si no estás capacitado para pelearle de igual a igual a la Universidad Católica que venía con un desgaste importante en Copa Libertadores… Hasta nosotros los tuvimos por las cuerdas en Everton, e incluso más cuando entraron los titulares en el segundo tiempo. Triste por todos los que somos hinchas, que queremos ver a una U protagonista. Si no era por “Tuto” (De Paul), nos comíamos 7 goles”, cerró.