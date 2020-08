Duro golpe a la hípica chilena: Confirman la muerte de Fernando Poblete a los 88 años

El relator fue la voz más reconocida de América en los relatos de las carreras de caballos. El Hipódromo Chile llora su partida.

Con gran pesar en el mundo de la hípica se recibió la lamentable muerte del insigne relator de carreras en el Hipódromo Chile, Don Fernando Poblete Orrego, quien dejó su último aliento en el mundo de los vivos a los 88 años de edad producto de un infarto al corazón.

La noticia fue confirmada por el director del programa "Vamos a la Hípica" y su partner por más de 50 años en las cabinas del recinto capitalino, Elías Gómez.

Fernando Poblete es considerado la autoridad más grande del relato sudamericano. Realizó su debut en 1950 en el Hipódromo Chile con sólo 19 años, donde ejerció ininterrumpidamente por 68 años en La Palma hasta que debió retirarse por enfermedad en 2018.

"Mi papá me tiró a los leones y sin avisarme me hizo relatar", contó en una oportunidad a sus más cercanos.

"Sigo relatando con binoculares, si miro por TV quedo fuera de foco. Estoy orgulloso de haber inaugurado el relato de noche y de Mauricio Olivares, si llegó con babero y chupete. Elías Gómez ha sido un gran amigo. Me caliento si relato mal, quiero hacerlo igual que hace 50 Años. Pocas veces quedo contento y acepto las críticas. Relatar es difícil y no se paga como merece, pero marqué una etapa al nombrar todos los caballos, distancia y jugármela por el ganador. No opino del relato argentino. Tendrán que aguantarme hasta que me saquen. Moriré con un micrófono en la mano”, reveló en su última entrevista a Vamos a la Hípica.

El nombre de Poblete siempre quedará en el recuerdo de muchos hípicos de corazón, donde se ganó el cariño por su soberbio relato, como la batalla de Wolf vs Memo en el St Leger de 1990.

Su compañero y discípulo de labores, Mauricio Olivares, comentó a Vamos a la hípica hace un año que el querido Fernando lo "recibió como padre a hijo y bueno para la talla aunque a veces se ponía serio. Me aconsejaba seguridad y que no me callara si no reconocía un caballo. Una gran anécdota fue cuando corría El Gomero. Dijo “viene tan fácil que su jinete se da el gusto de prender un cigarrillo”.

Don Fernando deja un vacío en la hípica nacional. Sin embargo, el mundo de los burreros sabe que Poblete partió a relatar la carrera más importante, en el cielo...