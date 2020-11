Claudio Bravo lanzó una dura crítica contra el Gobierno por su manejo del COVID-19

El eterno capitán de "La Roja" nuevamente volvió a destacar tras referirse a la contingencia de nuestro país.

El ex capitán de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo, fue el nuevo invitado al programa de conversación "Relatos que Transforman" de la Universidad Santo Tomás, donde habló sobre la pandemia del COVID-19, que ha afectado con mayor dureza a nuestro país en Sudamérica.

El arquero del Real Betis señaló que “acá en Chile he visto que no se lo toman en serio. Para mí es primordial valorarnos a nosotros mismos y a los que están al lado de uno. Conozco gente que no ha podido despedirse de sus padres, el plano personal es lo más valioso”.

Por lo mismo, el futbolista de 37 años reflexionó sobre la cantidad de días de confinamiento que han tenido que vivir todas las personas y agregó que “la gran lección que te puede dar esta pandemia es aprovechar el tiempo”.

En otro plano, también tuvo palabras para el proceso constituyente, en el cual aseguró que “es un tema grande, donde estamos escasos de oportunidades”.

En este contexto, Bravo comparó la situación de Chile con Europa, donde lleva viviendo desde el 2006 cuando fichó por la Real Sociedad de España, ahí expresó que en el "Viejo Continente" la realidad no es tan distinta.

“Sobre lo que he dimensionado en Europa no hay tantas diferencias. Aquí tomas un auto, bajas un poco y ves las diferencias que hay. Más allá del deporte, para mí lo principal es dar las herramientas para que todos logren sus objetivos”, cerró.